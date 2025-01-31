В Киеве 30 января было рекордно тепло —- какую температуру фиксировали

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве этой зимой фиксируется достаточно теплая погода. Так, в течение 30 января было зафиксировано три рекорда суточной температуры воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба Обсерватории Срезневского в Facebook в пятницу, 31 января.

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Температурные рекорды в Киеве

Так, в течение четверга в Киеве минимальная температура воздуха не опускалась ниже 3 °С, что на 0,1 °С выше, чем предыдущий рекорд для этой даты в 2002 году. Максимальная температура после обеда достигла +11,6 °С, что на 3,7 °С выше, чем в том же 2002 году.

Также самой высокой за время проведения наблюдений оказалась и среднесуточная температура воздуха — +6,5 °С. Предыдущий рекордный показатель фиксировали в 2002 году, и он был меньше на 1,4 °С. В то же время эта температура выше климатической нормы на 10,7 °С.

В обсерватории Срезневского отметили, что по многолетним показателям вчерашняя температура воздуха соответствует 2 апреля.

Скриншот поста обсерватории Срезневского

Ранее представитель Укргидрометцентра Вера Балабух рассказала, что из-за потепления в Украине может исчезнуть картофель. Также изменение климатических зон повлияет на выращивание капусты и огурцов.

В то же время украинские агрономы смогут выращивать экзотические растения, которые характерны для субтропического климата.