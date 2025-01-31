У Києві 30 січня було рекордно тепло — яку температуру фіксували

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві цієї зими фіксується досить тепла погода. Так, протягом 30 січня було зафіксовано три рекорди добової температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Обсерваторії Срезневського у Facebook у п'ятницю, 31 січня.

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Температурні рекорди у Києві

Так, протягом четверга у Києві мінімальна температура повітря не опускалася нижче 3 °С, що на 0,1 °С вище, аніж попередній рекорд для цієї дати у 2002 році. Максимальна температура після обіду досягнула +11,6 °С, що на 3,7 °С вище, аніж у тому ж 2002 році.

Також найвищою за час проведення спостережень виявилася й середньодобова температура повітря — +6,5°С. Передній рекордний показник фіксували у 2002 році й він був меншим на 1,4 °С. Водночас ця температура є вищою за кліматичну норму на 10,7°С.

У обсерваторії Срезневського зауважили, що за багаторічними показниками вчорашня температура повітря відповідає 2 квітня.

Скриншот допису обсерваторії Срезневського

Раніше представниця Укргідрометцентру Віра Балабух розповіла, що через потеплішання в Україні може зникнути картопля. Також зміна кліматичних зон вплине на вирощення капусти та огірків.

Водночас українські агрономи зможуть вирощувати екзотичні рослини, які характерні для субтропічного клімату.