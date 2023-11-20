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В Киеве зафиксировали самый длинный безморозный период — сколько он длился

20 ноября 2023 14:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве зафиксировали самый длинный безморозный период — сколько он длился
Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в этом году зафиксировали самый длинный безморозный период. Он длился 232 дня, что является рекордом.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Предыдущий рекорд 2022 года с продолжительностью 225 дней продержался всего год.

Так, 18 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,2ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, продолжавшегося с 31 марта.

Средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе — 21 октября, а продолжительность безморозного периода обычно составляет 197 дней.

Климатологи обсерватории Срезневского рассказали, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. — всего 144 дня, а рекордно длинный — 232 дня отмечен в этом году.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения", объяснили в Обсерватории.

Там добавили, что средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.

Напомним, что в Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупредили одесситов о первом морозе. Столбики термометров опустятся до -2°C.

Также облачная погода и дождь, а местами мокрый снег прогнозируют во Львове и области. Тем не менее температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.

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