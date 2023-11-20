У Києві зафіксували найдовший безморозний період — скільки він тривав

Люди гуляють парком. Фото: Новини.LIVE

У Києві цього року зафіксували найдовший безморозний період. Він тривав 232 дні, що є рекордом.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Найдовший безморозний період у Києві

Попередній рекорд 2022 року з тривалістю у 225 днів протримався всього рік.

Так, 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі — 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду зазвичай становить 197 днів.

Кліматологи обсерваторії Срезневського розповіли, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. — лише 144 дні, а рекордно довгий — 232 дні відмічений у цьому році.

"Не зважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження", — пояснили в Обсерваторії.

Там додали, що середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада.

Нагадаємо, що у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів попередили одеситів про перший мороз. Стовпчики термометрів опустяться до -2°C.

Також хмарна погода та дрібний дощ, а місцями мокрий сніг прогнозують у Львові та області. Проте температура повітря підніметься до +6 °C тепла.