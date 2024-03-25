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В Киеве зафиксировали падение вражеских обломков — есть повреждения

25 марта 2024 10:47
обновлено: 11:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетный обстрел Киева 25 марта — поврежден жилой дом
Последствия падения обломков вражеских ракет в Киеве. Фото: местные паблики
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве в результате вражеских обстрелов в понедельник, 25 марта, зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе. В результате поврежден жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 11:02. Местные паблики начали публиковать первые фото последствий ракетной атаки по столице.

На фото обломок ракеты влетел в частный дом на Осокорках.

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Последствия падения обломков вражеских ракет в Киеве. Фото: местные паблики

Обновлено 11:00. В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Обновлено 10:58. Российские оккупанты заявляют, что вероятно удар по Киеву нанесен гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По другим данным, удар нанесли модифицированными ракетами "ОНИКС-М". Ожидается информация от Воздушных сил.

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Сообщение российских пропагандистов. Фото: скриншот

Обновлено 10:55. По информации КГВА, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе столицы.

Также предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

"Оперативные службы следуют на места происшествий. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.

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В КМВА сообщили, что в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе.

Поврежден жилой дом. Пока данные еще уточняются.

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В то же время Кличко рассказал, что есть вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения уже направляются на места.

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Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Это связано с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма. В столице раздавались взрывы.

Кроме того, в ночь на 25 марта выпустили по Украине девять "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить восемь из них.

Киев
россияне
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ракеты
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