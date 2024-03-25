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У Києві зафіксували падіння ворожих уламків — є пошкодження

25 березня 2024 10:47
оновлено: 11:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетний обстріл Києва 25 березня — пошкоджено житловий будинок
Спасатели разбирают завалы в результате ракетной атаки. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві внаслідок ворожого обстрілу у понеділок, 25 березня, зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. Внаслідок цього пошкоджений житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер Києва Віталій Кличко.

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Оновлено 11:02. Місцеві пабліки почали публікувати перші фото наслідків ракетної атаки по столиці.

На фото уламок ракети влетів у приватний будинок на Осокорках. 

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Наслідки падіння уламків ворожих ракет у Києві. Фото: місцеві пабліки

Оновлено 11:00. У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

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Оновлено 10:58. Російські окупанти заявляють, що ймовірно удар по Києву нанесено гіперзвуковими ракетами "Циркон". За іншими даними, удар завдали модифікованими ракетами "ОНІКС-М". Очікується інформація від Повітряних сил. 

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Повідомлення російських пропагандистів. Фото: скриншот

Оновлено 10:55. За інформацією КМВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі столиці. 

Також попередньо зафіксовано падіння уламків в
Солом’янському та Дніпровському районах.

"Оперативні служби прямують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", — йдеться у повідомленні. 

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У КМВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

Пошкоджено житловий будинок. Наразі дані ще уточнюються.  

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Водночас Кличко розповів, що є виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи вже прямують на місця.

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Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи. 

Крім того,  у ніч проти 25 березня випустили по Україні дев'ять "шахедів". Силам ППО вдалося знищити вісім із них. 

Київ
росіяни
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні

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