Ракетний обстріл Києва 25 березня — пошкоджено житловий будинок

У Києві зафіксували падіння ворожих уламків — є пошкодження
У Києві внаслідок ворожого обстрілу у понеділок, 25 березня, зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. Внаслідок цього пошкоджений житловий будинок.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер Києва Віталій Кличко.
Обстріли Києва 25 березня
Оновлено 11:02. Місцеві пабліки почали публікувати перші фото наслідків ракетної атаки по столиці.
На фото уламок ракети влетів у приватний будинок на Осокорках.
Оновлено 11:00. У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.
Оновлено 10:58. Російські окупанти заявляють, що ймовірно удар по Києву нанесено гіперзвуковими ракетами "Циркон". За іншими даними, удар завдали модифікованими ракетами "ОНІКС-М". Очікується інформація від Повітряних сил.
Оновлено 10:55. За інформацією КМВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі столиці.
Також попередньо зафіксовано падіння уламків в
Солом’янському та Дніпровському районах.
"Оперативні служби прямують на місця пригод. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", — йдеться у повідомленні.
У КМВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.
Пошкоджено житловий будинок. Наразі дані ще уточнюються.
Водночас Кличко розповів, що є виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи вже прямують на місця.
Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи.
Крім того, у ніч проти 25 березня випустили по Україні дев'ять "шахедів". Силам ППО вдалося знищити вісім із них.
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