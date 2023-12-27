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В Киеве зафиксировали рекордно теплую погоду в декабре

27 декабря 2023 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве зафиксировали рекордно теплую погоду в декабре
Люди идут по улице. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве синоптики зафиксировали рекордную температуру воздуха вчера, 26 декабря. Столбики термометров в этот день достигли +5,9°С.

Об этом сообщает Обсерватория Срезневского.

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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 декабря в столице зафиксирован рекорд среднесуточной температуры воздуха для этого дня — +5,9°С.

Так, этот показатель на 0,1°С выше, чем в 2015 году.

Отмечается, что по климатической норме такая температура соответствует концу марта.

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Скриншот поста Обсерватории Срезневского

Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.

Также мы писали, что сегодня, 27 декабря, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако остается сильный западный ветер с порывами до 12 м/с.

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