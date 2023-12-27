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У Києві зафіксували рекордно теплу погоду в грудні

27 грудня 2023 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві зафіксували рекордно теплу погоду в грудні
Люди йдуть вулицею. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві синоптики зафіксували рекордну температуру повітря вчора, 26 грудня. Стовпчики термометрів цього дня сягнули +5,9°С.

Про це повідомляє Обсерваторія Срезневського.

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За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 грудня у столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня — +5,9°С.

Так, цей показник на 0,1°С вище, аніж у 2015 році.

Зазначається, що за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

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Скриншот допису Обсерваторії Срезневського

Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.

Також ми писали, що сьогодні, 27 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак залишатиметься сильний західний вітер з поривами до 12 м/с. 

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