Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией arrow

В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией

18 июля 2023 19:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией
Врач и пациент. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание обнаружили уже у 10 жителей столицы.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Острая кишечная инфекция в Киеве

"17-18 июля в Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" поступили сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов столицы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, вероятной причиной вспышки могло стать употребление людьми 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района.

Больные находятся на лечении в столичных медучреждениях. Врачи и специалисты Центра проводят бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.

Как уберечься от заболевания:

  • поддерживайте чистоту;
  • отделяйте сырую пищу от готовой;
  • тщательно готовьте еду;
  • храните пищу при безопасной температуре;
  • используйте безопасную воду и свежие продукты.

Напомним, 13 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Также мы писали, что в национальной службе здоровья Украины напомнили, что большинство медицинских услуг для украинских граждан бесплатны. Если у вас был случай, когда за те или иные услуги взяли оплату, или попросили внести "благотворительный взнос", нужно обратиться с жалобой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз