В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией

Врач и пациент. Фото: google.com

В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание обнаружили уже у 10 жителей столицы.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Острая кишечная инфекция в Киеве

"17-18 июля в Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" поступили сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов столицы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, вероятной причиной вспышки могло стать употребление людьми 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района.

Больные находятся на лечении в столичных медучреждениях. Врачи и специалисты Центра проводят бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.

Как уберечься от заболевания:

поддерживайте чистоту;

отделяйте сырую пищу от готовой;

тщательно готовьте еду;

храните пищу при безопасной температуре;

используйте безопасную воду и свежие продукты.

Напомним, 13 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Также мы писали, что в национальной службе здоровья Украины напомнили, что большинство медицинских услуг для украинских граждан бесплатны. Если у вас был случай, когда за те или иные услуги взяли оплату, или попросили внести "благотворительный взнос", нужно обратиться с жалобой.