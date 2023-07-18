В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией
В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание обнаружили уже у 10 жителей столицы.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.
Острая кишечная инфекция в Киеве
"17-18 июля в Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" поступили сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов столицы", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, вероятной причиной вспышки могло стать употребление людьми 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района.
Больные находятся на лечении в столичных медучреждениях. Врачи и специалисты Центра проводят бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.
"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.
Как уберечься от заболевания:
- поддерживайте чистоту;
- отделяйте сырую пищу от готовой;
- тщательно готовьте еду;
- храните пищу при безопасной температуре;
- используйте безопасную воду и свежие продукты.
Напомним, 13 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Также мы писали, что в национальной службе здоровья Украины напомнили, что большинство медицинских услуг для украинских граждан бесплатны. Если у вас был случай, когда за те или иные услуги взяли оплату, или попросили внести "благотворительный взнос", нужно обратиться с жалобой.