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У Києві зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію

18 липня 2023 19:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію
Лікар та пацієнт. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Захворювання виявили вже в 10 жителів столиці.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

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"17-18 липня до Оболонського міжрайонного відділу ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшли повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною спалаху могло стати вживання людьми 15-17 липня  неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району.

Хворі перебувають на лікуванні в столичних медзакладах. Лікарі та фахівці Центру проводять бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

"ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування", — йдеться у повідомленні.

Як вберегтися від захворювання:

  • Підтримуйте чистоту;
  • відокремлюйте сиру їжу від готової;
  • ретельно готуйте їжу;
  • зберігайте їжу при безпечній температурі;
  • використовуйте безпечну воду і свіжі продукти.

Нагадаємо, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Також ми писали, що у національній службі здоров'я України нагадали, що більшість медичних послуг для українських громадян є безкоштовними. Якщо у вас трапився випадок, коли за ті чи інші послуги взяли оплату, або попросили внести "благодійний внесок", потрібно звернутися зі скаргою. 

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