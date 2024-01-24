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В Киеве зафиксировали случай ботулизма — киевлян предупредили об опасности

24 января 2024 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве зафиксировали случай ботулизма — киевлян предупредили об опасности
Люди в больнице. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве зафиксировали случай ботулизма, предположительно связанный с употреблением рыбных консервов. Местных жителей призывают быть осмотрительными, а в столице начали внеплановую меру государственного надзора операторов рынка.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

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В ведомстве рассказали, что получили уведомление о случае ботулизма у жителя Фастовского района Киевской области. Вероятно, он связан с употреблением консервы рыбной "Тунец в собственном соку". По словам потерпевшего, консерва была приобретена в торговой сети Киева.

"С 19 января Главным управлением начата внеплановая мера государственного надзора (контроля) операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, с отбором образцов для лабораторного исследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из соображений безопасности этот продукт сняли с продаж до получения результатов лабораторных исследований. Также соответствующие ведомства приняли все меры по безопасности и предотвращению угрозы для здоровья потребителей указанной пищевой продукции.
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Что такое ботулизм

Ботулизм — потенциально опасный нейропаралитический синдром. Возникает вследствие действия нейротоксина, производимого Clostridium Botulinum.

Виды ботулизма

  • детский — большинство случаев возникает в результате попадания в организм пыли, почвы окружающей среды, а также сырого меда, имеющих Cl.botulinum;
  • пищевой — инкубационный период 12-36 часов, после употребления сформированного токсина. Но иногда до двух недель. Возникает из-за употребления зараженных продуктов (колбаса, рыба, паштет, овощи, фрукты, консервация);
  • ятрогенный — возникает у людей, которые делают ботулотоксин в косметических целях. Поэтому нужно использовать только сертифицированный препарат.
  • раневой — возникает, когда инфицируется рана, часто возникает у людей, страдающих наркотической зависимостью.

Важные правила безопасности для предотвращения болезни

Чтобы избежать заболевания этой болезнью, следует соблюдать простые правила.

  • используйте разные ножи для мяса, рыбы и овощей, желательно для этого иметь разные дощечки;
  • мойте овощи, фрукты и руки перед тем, как пробовать пищу. Если нет такой возможности, то нужна хотя бы термическая обработка;
  • обращайте внимание на запах колбасы и рыбы, консервы;
  • будьте осторожны с вяленой рыбой.

Напомним, в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. В то же время нет каких-либо симптомов, которые помогут определить вирус, ведь в случае распираторных инфекций алгоритм действий и лечения всегда одинаков.

Добавим, в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Пирола". Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.

Киев
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рынок
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ботулизм
консерва

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