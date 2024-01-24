В Киеве зафиксировали случай ботулизма — киевлян предупредили об опасности
В Киеве зафиксировали случай ботулизма, предположительно связанный с употреблением рыбных консервов. Местных жителей призывают быть осмотрительными, а в столице начали внеплановую меру государственного надзора операторов рынка.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.
Ботулизм в Киеве: что известно
В ведомстве рассказали, что получили уведомление о случае ботулизма у жителя Фастовского района Киевской области. Вероятно, он связан с употреблением консервы рыбной "Тунец в собственном соку". По словам потерпевшего, консерва была приобретена в торговой сети Киева.
"С 19 января Главным управлением начата внеплановая мера государственного надзора (контроля) операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, с отбором образцов для лабораторного исследования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из соображений безопасности этот продукт сняли с продаж до получения результатов лабораторных исследований. Также соответствующие ведомства приняли все меры по безопасности и предотвращению угрозы для здоровья потребителей указанной пищевой продукции.
Что такое ботулизм
Ботулизм — потенциально опасный нейропаралитический синдром. Возникает вследствие действия нейротоксина, производимого Clostridium Botulinum.
Виды ботулизма
- детский — большинство случаев возникает в результате попадания в организм пыли, почвы окружающей среды, а также сырого меда, имеющих Cl.botulinum;
- пищевой — инкубационный период 12-36 часов, после употребления сформированного токсина. Но иногда до двух недель. Возникает из-за употребления зараженных продуктов (колбаса, рыба, паштет, овощи, фрукты, консервация);
- ятрогенный — возникает у людей, которые делают ботулотоксин в косметических целях. Поэтому нужно использовать только сертифицированный препарат.
- раневой — возникает, когда инфицируется рана, часто возникает у людей, страдающих наркотической зависимостью.
Важные правила безопасности для предотвращения болезни
Чтобы избежать заболевания этой болезнью, следует соблюдать простые правила.
- используйте разные ножи для мяса, рыбы и овощей, желательно для этого иметь разные дощечки;
- мойте овощи, фрукты и руки перед тем, как пробовать пищу. Если нет такой возможности, то нужна хотя бы термическая обработка;
- обращайте внимание на запах колбасы и рыбы, консервы;
- будьте осторожны с вяленой рыбой.
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