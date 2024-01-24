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У Києві зафіксували випадок ботулізму — киян попередили про небезпеку

24 січня 2024 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві зафіксували випадок ботулізму — киян попередили про небезпеку
Люди в лікарні. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві зафіксували випадок ботулізму, ймовірно пов'язаний із вживанням рибних консервів. Місцевих жителів закликати бути обачними, а в столиці почали позаплановий захід державного нагляду операторів ринку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

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Ботулізм у Києві: що відомо

У відомстві розповіли, що отримали повідомлення про випадок ботулізму у мешканця Фастівського району Київської області. Ймовірно, він пов'язаний із вживанням консерви рибної "Тунець у власному соку". За словами потерпілого, консерву було придбано в торгівельній мережі Києва.

"З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з міркувань безпеки цей харчовий продукт зняли з продажу до отримання результатів лабораторних досліджень. Також відповідні відомства вжили усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції. 
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Що таке ботулізм 

Ботулізм — потенційно небезпечний нейропаралітичний синдром. Виникає внаслідок дії нейротоксину, який виробляє Clostridium Botulinum.

Види ботулізму

  • дитячий — більшість випадків виникає в результаті потрапляння в організму пилу, ґрунту навколишнього середовища, а також сирого меду, які мають Cl.botulinum;
  • харчовий — інкубаційний період 12-36 годин, після вживання сформованого токсину. Але, інколи — до двох тижнів. Виникає через вживання заражених харчів (ковбаса, риба, паштет, овочі, фрукти, консервація);
  • ятрогенний — виникає у людей, які роблять ботулотоксин в косметичних цілях. Тому, треба використовувати тільки сертифікований препарат.
  • раневий — виникає, коли інфікується рана, часто виникає у людей, які страждають на наркотичну залежність.

Важливі правила безпеки для запобігання хвороби

Аби уникнути захворювання цієї хвороби слід дотримуватись простих правил

  • використовуйте різні ножі для м’яса, риби та овочів, бажано для цього мати різні дощечки;
  • мийте овочі, фрукти та руки перед тим, як куштувати їжу. Якщо не маєте такої можливості, то потрібна хоча б термічна обробка;
  • звертайте увагу на запах ковбаси та риби, консерви;
  • будьте обережні з в‘яленою рибою.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку распіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий. 

Додамо, в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України. 

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