У Києві зафіксували випадок ботулізму — киян попередили про небезпеку
У Києві зафіксували випадок ботулізму, ймовірно пов'язаний із вживанням рибних консервів. Місцевих жителів закликати бути обачними, а в столиці почали позаплановий захід державного нагляду операторів ринку.
Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.
Ботулізм у Києві: що відомо
У відомстві розповіли, що отримали повідомлення про випадок ботулізму у мешканця Фастівського району Київської області. Ймовірно, він пов'язаний із вживанням консерви рибної "Тунець у власному соку". За словами потерпілого, консерву було придбано в торгівельній мережі Києва.
"З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з міркувань безпеки цей харчовий продукт зняли з продажу до отримання результатів лабораторних досліджень. Також відповідні відомства вжили усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції.
Що таке ботулізм
Ботулізм — потенційно небезпечний нейропаралітичний синдром. Виникає внаслідок дії нейротоксину, який виробляє Clostridium Botulinum.
Види ботулізму
- дитячий — більшість випадків виникає в результаті потрапляння в організму пилу, ґрунту навколишнього середовища, а також сирого меду, які мають Cl.botulinum;
- харчовий — інкубаційний період 12-36 годин, після вживання сформованого токсину. Але, інколи — до двох тижнів. Виникає через вживання заражених харчів (ковбаса, риба, паштет, овочі, фрукти, консервація);
- ятрогенний — виникає у людей, які роблять ботулотоксин в косметичних цілях. Тому, треба використовувати тільки сертифікований препарат.
- раневий — виникає, коли інфікується рана, часто виникає у людей, які страждають на наркотичну залежність.
Важливі правила безпеки для запобігання хвороби
Аби уникнути захворювання цієї хвороби слід дотримуватись простих правил
- використовуйте різні ножі для м’яса, риби та овочів, бажано для цього мати різні дощечки;
- мийте овочі, фрукти та руки перед тим, як куштувати їжу. Якщо не маєте такої можливості, то потрібна хоча б термічна обробка;
- звертайте увагу на запах ковбаси та риби, консерви;
- будьте обережні з в‘яленою рибою.
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