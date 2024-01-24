У Києві зафіксували випадок ботулізму — киян попередили про небезпеку

Люди в лікарні. Фото: УНІАН

У Києві зафіксували випадок ботулізму, ймовірно пов'язаний із вживанням рибних консервів. Місцевих жителів закликати бути обачними, а в столиці почали позаплановий захід державного нагляду операторів ринку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

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У відомстві розповіли, що отримали повідомлення про випадок ботулізму у мешканця Фастівського району Київської області. Ймовірно, він пов'язаний із вживанням консерви рибної "Тунець у власному соку". За словами потерпілого, консерву було придбано в торгівельній мережі Києва.

"З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з міркувань безпеки цей харчовий продукт зняли з продажу до отримання результатів лабораторних досліджень. Також відповідні відомства вжили усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції.



Що таке ботулізм

Ботулізм — потенційно небезпечний нейропаралітичний синдром. Виникає внаслідок дії нейротоксину, який виробляє Clostridium Botulinum.

Види ботулізму

дитячий — більшість випадків виникає в результаті потрапляння в організму пилу, ґрунту навколишнього середовища, а також сирого меду, які мають Cl.botulinum;

харчовий — інкубаційний період 12-36 годин, після вживання сформованого токсину. Але, інколи — до двох тижнів. Виникає через вживання заражених харчів (ковбаса, риба, паштет, овочі, фрукти, консервація);

ятрогенний — виникає у людей, які роблять ботулотоксин в косметичних цілях. Тому, треба використовувати тільки сертифікований препарат.

раневий — виникає, коли інфікується рана, часто виникає у людей, які страждають на наркотичну залежність.

Важливі правила безпеки для запобігання хвороби

Аби уникнути захворювання цієї хвороби слід дотримуватись простих правил

використовуйте різні ножі для м’яса, риби та овочів, бажано для цього мати різні дощечки;

мийте овочі, фрукти та руки перед тим, як куштувати їжу. Якщо не маєте такої можливості, то потрібна хоча б термічна обробка;

звертайте увагу на запах ковбаси та риби, консерви;

будьте обережні з в‘яленою рибою.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку распіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий.

Додамо, в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України.