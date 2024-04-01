В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха — что рекомендуют жителям
В Киеве в понедельник, 1 апреля, зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы следует воздержаться от прогулок и открытых окон дома.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.
В Киеве загрязнен воздух
"В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью. До нормализации качества воздуха рекомендовано воздержаться от прогулок и проветривания помещений", — говорится в сообщении.
Киевлянам рекомендуют:
- избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель — включить его на максимум.
Мелкодисперсная пыль — это загрязнитель воздуха, наносящий наибольший вред здоровью людей в мегаполисах.
Показатели качества воздуха по состоянию на 16:00 в разных районах столицы можно просмотреть по ссылке.
Ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары в Африке.
Кроме того, сегодня в областях столбики термометров достигли максимальной отметки в +24 °С.
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