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В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха — что рекомендуют жителям

1 апреля 2024 17:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха — что рекомендуют жителям
Загрязненный воздух в Киеве. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в понедельник, 1 апреля, зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы следует воздержаться от прогулок и открытых окон дома.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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"В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью. До нормализации качества воздуха рекомендовано воздержаться от прогулок и проветривания помещений", — говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют:

  • избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель — включить его на максимум.
воздух в Киеве 1 апреля
Скриншот поста КГГА

Мелкодисперсная пыль — это загрязнитель воздуха, наносящий наибольший вред здоровью людей в мегаполисах.

Показатели качества воздуха по состоянию на 16:00 в разных районах столицы можно просмотреть по ссылке.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары в Африке.

Кроме того, сегодня в областях столбики термометров достигли максимальной отметки в +24 °С.

погода
Киев
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украинцы
здоровье

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