В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха — что рекомендуют жителям

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: РБК-Украина

В Киеве в понедельник, 1 апреля, зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы следует воздержаться от прогулок и открытых окон дома.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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"В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью. До нормализации качества воздуха рекомендовано воздержаться от прогулок и проветривания помещений", — говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют:

избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель — включить его на максимум.

Скриншот поста КГГА

Мелкодисперсная пыль — это загрязнитель воздуха, наносящий наибольший вред здоровью людей в мегаполисах.

Показатели качества воздуха по состоянию на 16:00 в разных районах столицы можно просмотреть по ссылке.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары в Африке.

Кроме того, сегодня в областях столбики термометров достигли максимальной отметки в +24 °С.