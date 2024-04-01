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У Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря — що рекомендують мешканцям

1 квітня 2024 17:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря — що рекомендують мешканцям
Забруднене повітря у Києві. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в понеділок, 1 квітня, зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Мешканцям столиці варто утриматися від прогулянок та відкритих вікон вдома.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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У Києві забруднене повітря

"У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом. До нормалізації якості повітря рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень", — йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують:

  • уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря — увімкнути його на максимум.
повітря у києві 1 квітня
Скриншот допису КМДА

Дрібнодисперсний пил — це забруднювач повітря, що завдає найбільшої шкоди здоров'ю людям у мегаполісах.

Показники якості повітря станом на 16:00 в різних районах столиці можна переглянути за посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.

Крім того, сьогодні в областях стовпчики термометрів сягнули максимальної позначки +24 °С. 

погода
Київ
повітря
українці
здоров'я

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