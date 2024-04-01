У Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря — що рекомендують мешканцям
У Києві в понеділок, 1 квітня, зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Мешканцям столиці варто утриматися від прогулянок та відкритих вікон вдома.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
У Києві забруднене повітря
"У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом. До нормалізації якості повітря рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень", — йдеться у повідомленні.
Киянам рекомендують:
- уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря — увімкнути його на максимум.
Дрібнодисперсний пил — це забруднювач повітря, що завдає найбільшої шкоди здоров'ю людям у мегаполісах.
Показники якості повітря станом на 16:00 в різних районах столиці можна переглянути за посиланням.
Раніше ми писали, що в Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.
Крім того, сьогодні в областях стовпчики термометрів сягнули максимальної позначки +24 °С.
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