Пожар в центре Киева 29 января — горит спорткомплекс Tsarsky

В Киеве загорелся элитный спорткомплекс Tsarsky
В Печерском районе Киева утром 29 января вспыхнул пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky. Видео возгорания уже распространяются по сети, а на месте работают спасатели.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров.
По словам представителя ГСЧС Киева Павла Петрова, площадь возгорания составляет около 10 кв. м. Предварительно, пострадавших нет, однако эта информация еще уточняется.
Пока причины пожара неизвестны, правоохранители и экстренные службы работают над ликвидацией возгорания и выяснением всех обстоятельств инцидента.
Напомним, недавно в Харькове в результате российской атаки возник масштабный пожар. Также в огне оказался один из районов Запорожья в результате российской атаки.
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