Пожар в центре Киева 29 января — горит спорткомплекс Tsarsky

Пожарные. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Печерском районе Киева утром 29 января вспыхнул пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky. Видео возгорания уже распространяются по сети, а на месте работают спасатели.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

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По словам представителя ГСЧС Киева Павла Петрова, площадь возгорания составляет около 10 кв. м. Предварительно, пострадавших нет, однако эта информация еще уточняется.

Пожар в Царском. Фото: Киев24

Пока причины пожара неизвестны, правоохранители и экстренные службы работают над ликвидацией возгорания и выяснением всех обстоятельств инцидента.

Напомним, недавно в Харькове в результате российской атаки возник масштабный пожар. Также в огне оказался один из районов Запорожья в результате российской атаки.