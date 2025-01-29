Пожежа в центрі Києва 29 січня — горить спорткомплекс Tsarsky

Пожежники. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Печерському районі Києва вранці 29 січня спалахнула пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky. Відео загоряння вже ширяться мережею, а на місці працюють рятувальники.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.

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За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, площа займання становить близько 10 кв. м. Попередньо постраждалих немає, однак ця інформація ще уточнюється.

Пожежа у Tsarsky. Фото: Київ24

Наразі причини пожежі невідомі, правоохоронці та екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння та з’ясуванням усіх обставин інциденту.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа. Також у вогні опинився один з районів Запоріжжя внаслідок російської атаки.