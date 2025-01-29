Пожежа в центрі Києва 29 січня — горить спорткомплекс Tsarsky

У Києві загорівся елітний спорткомплекс Tsarsky
У Печерському районі Києва вранці 29 січня спалахнула пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky. Відео загоряння вже ширяться мережею, а на місці працюють рятувальники.
Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.
За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, площа займання становить близько 10 кв. м. Попередньо постраждалих немає, однак ця інформація ще уточнюється.
Наразі причини пожежі невідомі, правоохоронці та екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння та з’ясуванням усіх обставин інциденту.
Нагадаємо, нещодавно в Харкові внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа. Також у вогні опинився один з районів Запоріжжя внаслідок російської атаки.
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