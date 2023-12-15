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В Киеве заработал "Киевстар" — какие услуги возобновили

15 декабря 2023 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве заработал "Киевстар" — какие услуги возобновили
Люди возле магазина "Киевстар". Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает востанавливаться после мощной кибератаки. В Киеве удалось полностью стабилизировать связь и вернуть роуминг.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление в пресс-службе компании.

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Восстановление услуг "Киевстар"

Отмечается, что за прошедшие сутки специалистам удалось восстановить международный голосовой роуминг и стабилизировать связь в Киеве.

В настоящее время уже более 95% станций связи, которые находятся на подконтрольной Украине территории, находятся в трудоспособном состоянии. Началось возобновление доступа к услугам мобильной передачи данных в западной части страны.

"Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", — сообщили в пресс-службе "Киевстар".

В то же время специалисты предупреждают, что в некоторых регионах еще могут возникать проблемы с качеством связи. Их продолжают устранять.

Атака на "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой . Не работает их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

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