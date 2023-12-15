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У Києві запрацював "Київстар" — які послуги відновили

15 грудня 2023 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві запрацював "Київстар" — які послуги відновили
Люди біля магазину "Київстар". Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлюватись після потужної кібератаки. Наразі у Києві вдалося повністю стабілізувати зв'язок та повернути роумінг. 

Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву у прес-службі компанії. 

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Відновлення послуг "Київстар"

Зазначається, що за минулу добу фахівцям вдалося відновити міжнародний голосовий роумінг та стабілізували зв'язок у Києві. 

Наразі вже понад 95% станцій зв'язку, які знаходяться на підконтрольній Україні території, перебувають у працездатному стані. Розпочалося відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних на західній частині країни. 

"Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки", — повідомили в прес-службі "Київстар".

Водночас, фахівці попереджують, що у деяких регіонах ще можуть виникати проблеми з якістю зв'язку. Їх продовжують усувати. 

Атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток,  а користувачі скаржились на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

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