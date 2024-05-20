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В Киеве заработал первый рекрутинговый центр ССО

20 мая 2024 09:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киеве открылся первый рекрутинговый центр Сил специальных операций
Центр рекрутинга ССО в Киеве. Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве заработал первый рекрутинговый центр "Сил специальных операций". Желающие присоединиться к ССО смогут получить подробную информацию и консультации по набору на службу офлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины в понедельник, 20 мая.

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Рекрутинговый центр ССО в Киеве

В Киеве заработал первый рекрутинговый центр ССО. Желающие присоединиться к Силам специальных операций могут получить подробную информацию и профессиональную поддержку офлайн.

В Киеве заработал первый рекрутинговый центр ССО - фото 1
Открытие рекрутингового центра ССО. Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины, Facebook

В рекрутинговом центре вы сможете получить консультации по подготовке, обеспечению и условиям прохождения службы в ССО. Также вам помогут в подборе военной специальности, а при поступлении на службу вы получите полное юридическое сопровождение в оформлении документов.

В Киеве заработал первый рекрутинговый центр ССО - фото 2
Рекрутинговый центр ССО в Киеве. Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины, Facebook

Центр рекрутинга ССО работает по адресу Оболонская набережная, 7, корпус 1 (с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00). Подробности можно узнать по телефону 0 800 357 174.

Открытие рекрутингового центра ССО. Фото: Скриншот
Открытие рекрутингового центра ССО. Фото: Скриншот Командование Сил специальных операций ВС Украины, Facebook

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сменил нескольких руководителей — повышение в звании получил и Александр Трепак, ставший командиром Сил специальных операций.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины. Ранее создать Силы беспилотных систем предложило Минобороны совместно с Генштабом ВСУ.

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