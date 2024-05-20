Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві запрацював перший рекрутинговий центр ССО arrow

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр ССО

20 травня 2024 09:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві відкрився перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій
Центр рекрутингу ССО у Києві. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій. Охочі долучитись до лав ССО зможуть отримати детальну інформацію і консультації щодо набору на службу офлайн.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

Рекрутинговий центр ССО у Києві

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр ССО. Охочі долучитися до Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн. 

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр ССО - фото 1
Відкриття рекрутингового центру ССО. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook 

У рекрутинговому центрі ви зможете отримати консультації щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО. Також вам допоможуть у підборі військової спеціальності, а при вступі на службу ви отримаєте повне юридичне супроводження в оформленні документів.

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр ССО - фото 2
Рекрутингового центр ССО у Києві. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook 

Центр рекрутингу ССО працює за адресою Оболонська набережна, 7, корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00). Подробиці можна дізнатися за номером телефону 0 800 357 174.

Відкриття рекрутингового центру ССО. Фото: Скриншот
Відкриття рекрутингового центру ССО. Фото: Скриншот Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський змінив кількох керівників — підвищення у званні отримав й Олександр Трепак, який став командиром Сил спеціальних операцій.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України підтримав створення окремого роду військ у Збройних силах України. Раніше створити Сили безпілотних систем запропонувало Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ.

Київ
Україна
ССО
війна в Україні
Рекрутинг
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку