У Києві відкрився перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій

Центр рекрутингу ССО у Києві. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій. Охочі долучитись до лав ССО зможуть отримати детальну інформацію і консультації щодо набору на службу офлайн.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у понеділок, 20 травня.

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Рекрутинговий центр ССО у Києві

У Києві запрацював перший рекрутинговий центр ССО. Охочі долучитися до Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн.

Відкриття рекрутингового центру ССО. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook

У рекрутинговому центрі ви зможете отримати консультації щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО. Також вам допоможуть у підборі військової спеціальності, а при вступі на службу ви отримаєте повне юридичне супроводження в оформленні документів.

Рекрутингового центр ССО у Києві. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook

Центр рекрутингу ССО працює за адресою Оболонська набережна, 7, корпус 1 (з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00). Подробиці можна дізнатися за номером телефону 0 800 357 174.

Відкриття рекрутингового центру ССО. Фото: Скриншот Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, Facebook

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський змінив кількох керівників — підвищення у званні отримав й Олександр Трепак, який став командиром Сил спеціальних операцій.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України підтримав створення окремого роду військ у Збройних силах України. Раніше створити Сили безпілотних систем запропонувало Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ.