В Киеве запускают систему перехвата дронов — проект Чистое небо

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве усилят систему противовоздушной защиты Для этого развернули полноценную систему перехвата вражеских беспилотников над столицей. Инициатива заработала по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в рамках масштабного проекта "Чистое небо".

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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На реализацию проекта выделено 260 миллионов гривен. Средства пойдут не только на закупку отечественных дронов-перехватчиков, но и на создание эффективной системы реагирования на угрозы.

В частности, планируется развернуть центр подготовки операторов, где специалистов будут обучать управлению перехватывающими дронами. Также будут формироваться дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в столице и на ее подступах.

Как пояснил Тимур Ткаченко, проект реализуется в тесной координации с Генеральным штабом, Воздушными Силами и другими подразделениями сил обороны для обеспечения максимальной синергии с действующей системой противовоздушной обороны. Кроме государственного финансирования, городские власти работают над привлечением внебюджетных ресурсов.

"За несколько месяцев пилотного запуска проект "Чистое небо" на Киевщине уже доказал свою эффективность — перехвачено почти 550 вражеских БпЛА. 550 перехваченных шахэды это не просто статистика. Это — сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика", — сообщил Тимур Ткаченко.

Напомним, Президент Украины сообщил, о чем удалось договориться с Германией по усилению ПВО.

Добавим, что в июне в Минобороны анонсировали возможность добровольно присоединиться к сбиванию ракет и дронов над украинскими городами.