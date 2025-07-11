У Києві запускають систему перехоплення дронів — проєкт Чисте небо

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві посилять систему протиповітряного захисту Для цього розгорнули повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників над столицею. Ініціатива запрацювала за дорученням Президента України Володимира Зеленського в межах масштабного проєкту "Чисте небо".

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

У Києві посилять ППО захист за 260 млн гривень

На реалізацію проєкту виділено 260 млн гривень. Кошти підуть не лише на закупівлю вітчизняних дронів-перехоплювачів, а й на створення ефективної системи реагування на загрози.

Зокрема, планується розгорнути центр підготовки операторів, де фахівців навчатимуть керуванню перехоплюючими дронами. Також формуватимуться додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на її підступах.

Як пояснив Тимур Ткаченко, проєкт реалізується у тісній координації з Генеральним штабом, Повітряними силами та іншими підрозділами Сил оборони для забезпечення максимальної синергії з чинною системою протиповітряної оборони. Окрім державного фінансування, міська влада працює над залученням позабюджетних ресурсів.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА. 550 перехоплених "шахедів" — це не просто статистика. Це — збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика", — повідомив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, президент України повідомив, про що вдалося домовитися із Німеччиною щодо посилення ППО.

Додамо, що в червні в Міноборони анонсували можливість добровільно долучитися до збиття ракет і дронів над українськими містами.