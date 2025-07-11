Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві запускають систему перехоплення дронів за 260 млн грн

У Києві запускають систему перехоплення дронів за 260 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:15
У Києві запускають систему перехоплення дронів — проєкт Чисте небо
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві посилять систему протиповітряного захисту Для цього розгорнули повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників над столицею. Ініціатива запрацювала за дорученням Президента України Володимира Зеленського в межах масштабного проєкту "Чисте небо".

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко

Реклама
Читайте також:

У Києві посилять ППО захист за 260 млн гривень

На реалізацію проєкту виділено 260 млн гривень. Кошти підуть не лише на закупівлю вітчизняних дронів-перехоплювачів, а й на створення ефективної системи реагування на загрози.

Зокрема, планується розгорнути центр підготовки операторів, де фахівців навчатимуть керуванню перехоплюючими дронами. Також формуватимуться додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на її підступах.

Як пояснив Тимур Ткаченко, проєкт реалізується у тісній координації з Генеральним штабом, Повітряними силами та іншими підрозділами Сил оборони для забезпечення максимальної синергії з чинною системою протиповітряної оборони. Окрім державного фінансування, міська влада працює над залученням позабюджетних ресурсів.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА. 550 перехоплених "шахедів" — це не просто статистика. Це — збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика", — повідомив Тимур Ткаченко. 

Нагадаємо, президент України повідомив, про що вдалося домовитися із Німеччиною щодо посилення ППО.

Додамо, що в червні в Міноборони анонсували можливість добровільно долучитися до збиття ракет і дронів над українськими містами. 

Київ ЗСУ Київська область ППО ракети дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації