Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве запустили бесплатный транспорт до военного госпиталя

В Киеве запустили бесплатный транспорт до военного госпиталя

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:21
В Киеве запустили бесплатный автобус для пациентов военного госпиталя
Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

В Киеве запустили бесплатный транспорт для пациентов Главного военного клинического госпиталя и гарнизонной военно-врачебной комиссии. Известно, что инклюзивный автобус Bolt Assist будет курсировать со станции метро "Печерская".

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

Бесплатный транспорт в Киеве до ВВК и военного госпиталя

Ткаченко поблагодарил фонд "Доступ" за инициативу и компанию Bolt за поддержку украинских защитников.

Безкоштовний транспорт у Києві до ВЛК та військового госпіталю
Автобус Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Рад, что мы совместно улучшаем доступность пространства для нужд раненых военнослужащих и ветеранов", — подчеркнул он.

Автобус Bolt Assist
Автобус в ВВК и военный госпиталь. Фото: t.me/tkachenkotymur
У Києві курсуватиме Bolt Assist
Расписание движения. Фото: t.me/tkachenkotymur

Bolt Assist курсирует с понедельника по пятницу с 07:45 до 16:00 каждые 30 минут.

Безкоштовний транспорт для військових
Автобус в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко добавил, что многие воины приезжают в Киев на лечение впервые, поэтому должны знать об этой услуге.

null
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, почему некоторые пассажиры метро должны платить больше.

Также в Украине определенные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Киев транспорт военные Bolt ВВК
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации