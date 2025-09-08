В Киеве запустили бесплатный автобус для пациентов военного госпиталя

Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

В Киеве запустили бесплатный транспорт для пациентов Главного военного клинического госпиталя и гарнизонной военно-врачебной комиссии. Известно, что инклюзивный автобус Bolt Assist будет курсировать со станции метро "Печерская".

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Реклама

Читайте также:

Бесплатный транспорт в Киеве до ВВК и военного госпиталя

Ткаченко поблагодарил фонд "Доступ" за инициативу и компанию Bolt за поддержку украинских защитников.

Автобус Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Рад, что мы совместно улучшаем доступность пространства для нужд раненых военнослужащих и ветеранов", — подчеркнул он.

Автобус в ВВК и военный госпиталь. Фото: t.me/tkachenkotymur

Расписание движения. Фото: t.me/tkachenkotymur

Bolt Assist курсирует с понедельника по пятницу с 07:45 до 16:00 каждые 30 минут.

Автобус в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко добавил, что многие воины приезжают в Киев на лечение впервые, поэтому должны знать об этой услуге.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, почему некоторые пассажиры метро должны платить больше.

Также в Украине определенные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.