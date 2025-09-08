В Киеве запустили бесплатный автобус для пациентов военного госпиталя

В Киеве запустили бесплатный транспорт до военного госпиталя
В Киеве запустили бесплатный транспорт для пациентов Главного военного клинического госпиталя и гарнизонной военно-врачебной комиссии. Известно, что инклюзивный автобус Bolt Assist будет курсировать со станции метро "Печерская".
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 8 сентября.
Бесплатный транспорт в Киеве до ВВК и военного госпиталя
Ткаченко поблагодарил фонд "Доступ" за инициативу и компанию Bolt за поддержку украинских защитников.
"Рад, что мы совместно улучшаем доступность пространства для нужд раненых военнослужащих и ветеранов", — подчеркнул он.
Bolt Assist курсирует с понедельника по пятницу с 07:45 до 16:00 каждые 30 минут.
Ткаченко добавил, что многие воины приезжают в Киев на лечение впервые, поэтому должны знать об этой услуге.
