У Києві запустили безкоштовний автобус для пацієнтів військового госпіталю

Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

У Києві запустили безкоштовний транспорт для пацієнтів Головного військового клінічного госпіталю та гарнізонної військово-лікарської комісії. Відомо, що інклюзивний автобус Bolt Assist курсуватиме зі станції метро "Печерська".

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 8 вересня.

Безкоштовний транспорт у Києві до ВЛК та військового госпіталю

Ткаченко подякував фонду "Доступ" за ініціативу та компанії Bolt за підтримку українських захисників.

Автобус Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Радий, що ми спільно поліпшуємо доступність простору для потреб поранених військовослужбовців та ветеранів", — наголосив він.

Автобус до ВЛК та військового госпіталю. Фото: t.me/tkachenkotymur

Розклад руху. Фото: t.me/tkachenkotymur

Bolt Assist курсує з понеділка по пʼятницю з 07:45 до 16:00 кожні 30 хвилин.

Автобус у Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко додав, що багато воїнів приїжджають до Києва на лікування вперше, тому мають знати про цю послугу.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

