Головна Київ У Києві запустили безкоштовний транспорт до військового госпіталю

У Києві запустили безкоштовний транспорт до військового госпіталю

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:21
У Києві запустили безкоштовний автобус для пацієнтів військового госпіталю
Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

У Києві запустили безкоштовний транспорт для пацієнтів Головного військового клінічного госпіталю та гарнізонної військово-лікарської комісії. Відомо, що інклюзивний автобус Bolt Assist курсуватиме зі станції метро "Печерська".

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 8 вересня.

Безкоштовний транспорт у Києві до ВЛК та військового госпіталю

Ткаченко подякував фонду "Доступ" за ініціативу та компанії Bolt за підтримку українських захисників. 

Безкоштовний транспорт у Києві до ВЛК та військового госпіталю
Автобус Bolt Assist. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Радий, що ми спільно поліпшуємо доступність простору для потреб поранених військовослужбовців та ветеранів", — наголосив він.

Автобус Bolt Assist
Автобус до ВЛК та військового госпіталю. Фото: t.me/tkachenkotymur
У Києві курсуватиме Bolt Assist
Розклад руху. Фото: t.me/tkachenkotymur

Bolt Assist курсує з понеділка по пʼятницю з 07:45 до 16:00 кожні 30 хвилин.

Безкоштовний транспорт для військових
Автобус у Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко додав, що багато воїнів приїжджають до Києва на лікування вперше, тому мають знати про цю послугу.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чому деякі пасажири метро повинні платити більше.

Також в Україні певні категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Київ транспорт військові Bolt ВЛК
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
