У Києві запустили безкоштовний автобус для пацієнтів військового госпіталю

У Києві запустили безкоштовний транспорт до військового госпіталю
У Києві запустили безкоштовний транспорт для пацієнтів Головного військового клінічного госпіталю та гарнізонної військово-лікарської комісії. Відомо, що інклюзивний автобус Bolt Assist курсуватиме зі станції метро "Печерська".
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 8 вересня.
Безкоштовний транспорт у Києві до ВЛК та військового госпіталю
Ткаченко подякував фонду "Доступ" за ініціативу та компанії Bolt за підтримку українських захисників.
"Радий, що ми спільно поліпшуємо доступність простору для потреб поранених військовослужбовців та ветеранів", — наголосив він.
Bolt Assist курсує з понеділка по пʼятницю з 07:45 до 16:00 кожні 30 хвилин.
Ткаченко додав, що багато воїнів приїжджають до Києва на лікування вперше, тому мають знати про цю послугу.
