В Киеве заместитель директора колледжа оформлял отсрочки от мобилизации — приговор суда

Студенты в университете. Фото иллюстративное: nung.edu.ua

В Киеве заместитель директора Частного высшего учебного заведения "Финансово-правовой колледж" давал отсрочку для мужчин. Он оформлял их как аспирантов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В прошлом году заместитель директора колледжа организовал изготовление фейковых справок об обучении в аспирантуре "Научно-исследовательского института публичного права" для 25 мужчин.

Суд установил, что они не должны были учиться, а документы им нужны для уклонения от мобилизации.

Что решил суд

После разоблачения обвиняемый задонатил на ВСУ 200 тысяч гривен. Он также заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Суд оштрафовал заместителя директора колледжа на 200 тысяч гривен. Он обязался сотрудничать со следствием в отношении других фигурантов дела.

Кроме того, подозрения получили еще двое сотрудников учебного заведения и помощник президента частного вуза "Научно-исследовательский институт публичного права".

Напомним, в Винницкой области руководитель ТЦК не выполнил план мобилизации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Ранее военный из Одесской области использовал поддельное водительское удостоверение во время проверки правоохранителями. Его признали виновным и назначили наказание.