В Киеве заместитель директора колледжа оформлял отсрочки от мобилизации — приговор суда

В Киеве заместитель директора колледжа давал отсрочки мужчинам
В Киеве заместитель директора Частного высшего учебного заведения "Финансово-правовой колледж" давал отсрочку для мужчин. Он оформлял их как аспирантов.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В прошлом году заместитель директора колледжа организовал изготовление фейковых справок об обучении в аспирантуре "Научно-исследовательского института публичного права" для 25 мужчин.
Суд установил, что они не должны были учиться, а документы им нужны для уклонения от мобилизации.
Что решил суд
После разоблачения обвиняемый задонатил на ВСУ 200 тысяч гривен. Он также заключил с прокурором соглашение о признании виновности.
Суд оштрафовал заместителя директора колледжа на 200 тысяч гривен. Он обязался сотрудничать со следствием в отношении других фигурантов дела.
Кроме того, подозрения получили еще двое сотрудников учебного заведения и помощник президента частного вуза "Научно-исследовательский институт публичного права".
Напомним, в Винницкой области руководитель ТЦК не выполнил план мобилизации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
Ранее военный из Одесской области использовал поддельное водительское удостоверение во время проверки правоохранителями. Его признали виновным и назначили наказание.
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