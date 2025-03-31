У Києві заступник директора коледжу оформлював відстрочки від мобілізації — вирок суду

Студенти в університеті. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

У Києві заступник директора Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" давав відстрочку для чоловіків. Він оформлював їх як аспірантів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Минулого року заступник директора коледжу організував виготовлення фейкових довідок про навчання в аспірантурі "Науково-дослідного інституту публічного права" для 25 чоловіків.

Суд встановив, що вони не мали навчатися, а документи їм потрібні для ухилення від мобілізації.

Що вирішив суд

Після викриття обвинувачений задонатив на ЗСУ 200 тисяч гривень. Він також уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд оштрафував заступника директора коледжу на 200 тисяч гривень. Він зобовʼязався співпрацювати зі слідством щодо інших фігурантів справи.

Крім того, підозри отримали ще двоє працівників навчального закладу та помічник президента приватного ВНЗ "Науково-Дослідний Інститут Публічного Права".

Нагадаємо, у Вінницькій області керівник ТЦК не виконав план мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше військовий з Одеської області використав підроблене водійське посвідчення під час перевірки правоохоронцями. Його визнали винним та призначили покарання.