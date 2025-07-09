В Киеве приговорили грабителя пенсионерки к 9 годам тюрьмы

Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Киеве Святошинский районный суд наказал 33-летнего местного жителя, который в мае жестоко напал на 60-летнюю женщину и отобрал у нее сумку с деньгами и личными вещами. За совершенное преступление мужчина проведет в тюрьме девять лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Инцидент произошел в этом году, когда в полицию поступило сообщение от медиков о нападении на пожилую женщину. Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что 33-летний злоумышленник, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и разбойные нападения, заметил на улице пенсионерку и решил выследить ее.

Он подкрался к жертве, ударил ее кулаком по голове, после чего женщина упала на землю. Нападавший выхватил из ее рук сумку, в которой был мобильный телефон и около 17 тысяч гривен, и скрылся с места преступления.

Банковская карта. Фото: Нацполиция Украины

Благодаря слаженной работе оперативников и аналитиков полиции Святошинского района удалось быстро установить личность нападавшего. Его задержали и изъяли вещественные доказательства. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения.

"Святошинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

Напомним, на Волыни судили двух работников Укрзализныци, которые решили помочь военнообязанному мужчине незаконно пересечь границу.

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