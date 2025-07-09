У Києві засудили грабіжника пенсіонерки до 9 років в'язниці

Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Києві Святошинський районний суд покарав 33-річного місцевого жителя, який у травні жорстоко напав на 60-річну жінку та відібрав у неї сумку з грошима та особистими речами. За скоєний злочин чоловік проведе у в’язниці дев’ять років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Інцидент стався цього року, коли до поліції надійшло повідомлення від медиків про напад на літню жінку. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що 33-річний зловмисник, який раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за грабежі та розбійні напади, помітив на вулиці пенсіонерку й вирішив вистежити її.

Він підкрався до жертви, вдарив її кулаком по голові, після чого жінка впала на землю. Нападник вихопив із її рук сумку, у якій був мобільний телефон та близько 17 тисяч гривень, і зник з місця злочину.

Банківська картка. Фото: Нацполіція України

Завдяки злагодженій роботі оперативників та аналітиків поліції Святошинського району вдалося швидко встановити особу нападника. Його затримали та вилучили речові докази. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

"Святошинський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі", — повідомили в поліції.

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