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Головна Київ У Києві засудили чоловіка, який жорстоко пограбував пенсіонерку

У Києві засудили чоловіка, який жорстоко пограбував пенсіонерку

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Дата публікації: 9 липня 2025 12:56
У Києві засудили грабіжника пенсіонерки до 9 років в'язниці
Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Києві Святошинський районний суд покарав 33-річного місцевого жителя, який у травні жорстоко напав на 60-річну жінку та відібрав у неї сумку з грошима та особистими речами. За скоєний злочин чоловік проведе у в’язниці дев’ять років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Інцидент стався цього року, коли до поліції надійшло повідомлення від медиків про напад на літню жінку. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що 33-річний зловмисник, який раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за грабежі та розбійні напади, помітив на вулиці пенсіонерку й вирішив вистежити її.

Він підкрався до жертви, вдарив її кулаком по голові, після чого жінка впала на землю. Нападник вихопив із її рук сумку, у якій був мобільний телефон та близько 17 тисяч гривень, і зник з місця злочину.

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Банківська картка. Фото: Нацполіція України

Завдяки злагодженій роботі оперативників та аналітиків поліції Святошинського району вдалося швидко встановити особу нападника. Його затримали та вилучили речові докази. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. 

"Святошинський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі", — повідомили в поліції. 

Нагадаємо, на Волині судили двох працівників Укрзалізниці, які вирішили допомогти військовозобов'язаному чоловіку незаконно перетнути кордон. 

А у Львові покарали в суді акушерку, яка побила медичними інструментами свою колегу у пологовому відділенні.

Київ суд грабіж пограбування судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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