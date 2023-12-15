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В Киеве осудили коллаборанта, занимавшегося репрессиями в захваченном Херсоне

15 декабря 2023 17:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве осудили коллаборанта, занимавшегося репрессиями в захваченном Херсоне
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве осудили бывшего помощника начальника херсонской исправительной колонии за коллаборационную деятельность. За решеткой предатель проведет 14 лет.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Чем занимался коллаборант

Отмечается, что после захвата Херсона добровольно перешел на работу в незаконные оккупационные органы. Он вступил на должность так называемого "начальника Херсонского следственного изолятора".

"Муж выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению незаконных оккупационных правоохранительных органов. Также он организовывал осуществление охраны лиц, помещенных в незаконно созданное учреждение", — говорится в сообщении.

Что угрожает предателю

Таким образом, мужчину обвиняют в коллаборационной деятельности. Ему грозит 14 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти сроком на 10 лет и с конфискацией всего имущества.

Напомним, во Львове осудили гражданина Украины, воевавшего на стороне армии РФ. За решеткой предатель проведет 15 лет.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента вражеских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву. Предатель передавал российской разведке данные о позициях и маршрутах Сил обороны на юге.

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