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У Києві засудили колаборанта, який займався репресіями у захопленому Херсоні

15 грудня 2023 17:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві засудили колаборанта, який займався репресіями у захопленому Херсоні
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві засудили колишнього помічника начальника херсонської виправної колонії за колабораційну діяльність. За ґратами зрадник проведе 14 років. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

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Чим займався колаборант

Зазначається, що після захоплення Херсона добровільно перейшов працювати у незаконні окупаційні органи. Він обійняв посаду так званого "начальника Херсонского следственного изолятора".

"Чоловік виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню незаконних окупаційних правоохоронних органів. Також він організовував здійснення охорони осіб, поміщених до незаконно створеної установи", — йдеться у повідомленні. 

Що загрожує зраднику

Таким чином, чоловіка звинувачують у колабораційній діяльності. Йому загрожує 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади на строк 10 років та з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, у Львові засудили громадянина України, який воював на боці армії РФ. За ґратами зрадник проведе 15 років. 

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ворожих спецслужб, який коригував удари по Миколаєву. Зрадник передавав російській розвідці дані про позиції та маршрути Сил оборони на півдні.

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