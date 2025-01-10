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В Киеве осудили известного фотографа за развращение девочек

10 января 2025 16:37
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве мужчина получил почти 13 лет за поругание над детьми
Осужден в зале суда. Фото: Волынские новости
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве известный фотограф получил более 12 лет лишения свободы за совершение сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Свои противоправные действия осужденный совершал в специально обустроенном автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Киевской области в пятницу, 10 января.

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Отмечается, что злоумышленник неоднократно совершал надругательство по отношению к малолетним и несовершеннолетним девушкам.

Ранее сотрудники управления миграционной полиции Киевщины разоблачили преступную деятельность фотохудожника. Правоохранители установили, что в 2018 году злоумышленник изготовил более 50 изображений порнографического характера с участием 15-летней жительницы Киевской области. В 2019 году фотограф совершил аналогичное преступление в отношении несовершеннолетней киевлянки.

"Сексуальные преступления он совершал непосредственно во время фотографирования девушек и в специально обустроенном автомобиле", — сообщили в полиции.

В мае 2022 года следователи полиции Киевщины направили в отношении мужчины обвинительный акт по совершению надругательства над несовершеннолетними.

В настоящее время приговором Оболонского районного суда города Киева фотограф приговорен к 12 годам 10 месяцам лишения свободы.

задержание фотографа
Задержание осужденного. Фото: Национальная полиция
фотограф и следователь
Обвиняемый в зале суда. Фото: Национальная полиция
фотограф болтает со следователем
Злоумышленник разговаривает со следователем. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Одессе 38-летний мужчина познакомился с 10-летней девочкой в соцсетях. Во время встреч он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Как выяснилось, ранее он уже совершал аналогичные преступления.

Ранее мы сообщали, что в Самборе Львовской области в субботу, 28 декабря, дети нашли в амбаре пневматическую винтовку. Во время игр с оружием она выстрелила четырехлетней девочке в голову.

Киев суд дети полиция преступление

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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