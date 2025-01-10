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У Києві засудили відомого фотографа за розбещення дівчаток

10 січня 2025 16:37
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві чоловік отримав майже 13 років за наругу над дітьми
Засуджений у залі суду. Фото: Волинські новини
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві відомий фотограф отримав понад 12 років позбавлення волі за вчинення сексуальних злочинів щодо неповнолітніх. Свої протиправні дії засуджений скоював у спеціально облаштованому автомобілі.

Про це повідомили у поліції Київщини у п'ятницю, 10 січня.

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Зазначається, що зловмисник неодноразово здійснював наругу по відношенню до малолітніх та неповнолітніх дівчат.

Раніше співробітники управління міграційної поліції Київщини викрили злочинну діяльність фотохудожника. Правоохоронці встановили, що у 2018 році зловмисник виготовив понад 50 зображень порнографічного характеру за участі 15-річної мешканки Київської області. У 2019 році фотограф вчинив аналогічний злочин щодо неповнолітньої киянки. 

"Сексуальні злочини він скоював безпосередньо під час фотографування дівчат та в спеціально облаштованому автомобілі", — повідомили в поліції.

У травні 2022 року слідчі поліції Київщини скерували відносно чоловіка обвинувальний акт щодо здійснення наруги над неповнолітніми.

Наразі вироком Оболонського районного суду міста Києва фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі.

затримання фотографа
Затримання засудженого. Фото: Національна поліція
фотограф і слідчий
Обвинувачуваний у залі суду. Фото: Національна поліція
фотограф балакає зі слідчим
Зловмисник розмовляє зі слідчим. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Одесі 38-річний чоловік познайомився з 10-річною дівчинкою у соцмережах. Під час зустрічей він чинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру. Як з'ясувалося, раніше він вже скоював аналогічні злочини.

Раніше ми повідомляли, що у місті Самбір Львівській області у суботу, 28 грудня, діти знайшли у коморі пневматичну гвинтівку. Під час ігор зі зброєю вона вистрелила чотирирічній дівчинці у голову.

Київ суд діти поліція злочин

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