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В Киеве осудили предателя, корректировавшего воздушные удары по позициям ВСУ

27 декабря 2023 14:22
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В Киеве осудили предателя, корректировавшего воздушные удары по позициям ВСУ
Задержанный предатель. Фото: пресс-служба СБУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как установило расследование, 46-летнего киевлянина в августе 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ в Ростовской области.

"К подрывной деятельности российский агент привлек своего знакомого — 39-летнего жителя столицы, конспирировавшегося под псевдонимом "Нарик", — говорится в сообщении.

Именно "Нарик" ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов.

"Полученные файлы "Нарик" передавал враждебному агенту, который затем "отчитывался" через мессенджер перед своим российским куратором. За сотрудничество с оккупантами предатель получал денежное вознаграждение на собственную банковскую карту", — сообщили в СБУ.

Изъятый телефон предателя. Фото: пресс-служба СБУ

В ведомстве уточнили, что обезвредили коллаборантов еще в сентябре 2022 года, ведь среди приоритетных целей, которые фиксировали предатели, были места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города.

Кроме того, оккупантов интересовало техническое состояние столичных энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым агрессор планировал скорректировать ракетные или дроновые атаки.

"По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его сообщник в октябре этого года был приговорен к 8 годам тюрьмы", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала еще несколько схем незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди организаторов — чиновник районной ВЛК.

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