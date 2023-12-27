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У Києві засудили зрадника, який коригував повітряні удари по позиціям ЗСУ

27 грудня 2023 14:22
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
У Києві засудили зрадника, який коригував повітряні удари по позиціям ЗСУ
Затриманий зрадник. Фото: пресслужба СБУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Завербований ФСБ киянин отримав 15 років ув'язнення, адже планував повітряні удари по столиці та коригував їх по позиціях ЗСУ та Нацгвардії. Збирати необхідні дані зраднику допомагав знайомий під псевдонімом "Нарік".

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Як встановило розслідування, 46-річного киянина у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Ростовській області.

"До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого — 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом "Нарік", — йдеться у повідомленні.

Саме "Нарік" їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів.

"Отримані файли "Нарік" передавав ворожому агенту, який потім "звітував" через месенджер перед своїм російським куратором. За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку", — повідомили в СБУ.

Вилучений телефон зрадника. Фото: пресслужба СБУ

У відомстві уточнили, що знешкодили колаборантів ще у вересні 2022 року, адже серед пріоритетних цілей, які фіксували зрадники, були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста.

Крім того, окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки.

"За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільника у жовтні цього року було засуджено до 8 років тюрми", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала ще декілька схем незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед організаторів — посадовець районної ВЛК.

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