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В Киеве задержали мужчину, который бил об асфальт бездомного кота

16 октября 2023 18:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве задержали мужчину, который бил об асфальт бездомного кота
Мужчина, который пытался убить кота. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Местному жителю Киева сообщили о подозрении за жестокое обращение с животным. Он бил бездомного кота об асфальт, пытаясь убить его.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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О таком преступлении сообщили полиции жители Днепровского района, увидевшие, как их сосед на проспекте Павла Тычины бьет об асфальт животное и не реагирует на замечания и призывы остановить жестокие действия.

мужчина убивает кошек
Задержание мужчины. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание для мужчины

После этого правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. За такой поступок мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Закарпатской области две девушки издевались над котенком и снимали это на видео. На нем можно увидеть, как подростки буквально "играют в футбол" маленьким котиком.

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