В Киеве задержали мужчину, который бил об асфальт бездомного кота
Местному жителю Киева сообщили о подозрении за жестокое обращение с животным. Он бил бездомного кота об асфальт, пытаясь убить его.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Что делал преступник
О таком преступлении сообщили полиции жители Днепровского района, увидевшие, как их сосед на проспекте Павла Тычины бьет об асфальт животное и не реагирует на замечания и призывы остановить жестокие действия.
Наказание для мужчины
После этого правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. За такой поступок мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Закарпатской области две девушки издевались над котенком и снимали это на видео. На нем можно увидеть, как подростки буквально "играют в футбол" маленьким котиком.
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