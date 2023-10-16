У Києві затримали чоловіка, який бив об асфальт безпритульного кота

Чоловік, який намагався вбити кота. Фото: соцмережі

Місцевому жителю Києва повідомили про підозру за жорстоке поводження з твариною. Він бив безпритульного кота об асфальт, намагаючись вбити його.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Про такий злочин повідомили поліції мешканці Дніпровського району, які побачили, як їхній сусід на проспекті Павла Тичини б'є об асфальт тваринку та не реагує на зауваження та заклики зупинити жорстокі дії.

Затримання чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання для чоловіка

Після цього правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та затримати його. За такий вчинок чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області двоє дівчат знущалися над кошеням та знімали це на відео. На ньому можна побачити, як підлітки буквально "грають у футбол" маленьким котиком.