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В Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бросил гранату в людей

16 апреля 2023 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бросил гранату в людей
Сотрудники полиции изымают с места совершения преступления фрагменты боеприпаса. Фото: ГУ НП в Киеве
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве задержали мужчину, который из-за ревности пытался убить свою 33-летнюю знакомую и ее 37-летнего товарища. Фигурант бросил гранату в людей.

Об этом сообщает ГУ НП в Киеве.

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Подробности

Вчера вечером, 15 апреля, в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Милославской произошел взрыв. В результате были травмированы два человека.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Главного и Деснянского управлений полиции, медицинские работники, профильные службы.

"Для розыска и задержания злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция. Мы провели первоочередные следственные действия и установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", — рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.

Оперативники с помощью аналитиков столичного главка установили личность злоумышленника. При силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали нарушителя по его месту жительства. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель.

Мужчина, бросивший гранату в людей
Человек, бросивший гранату в людей. Фото: ГУ НП в Киеве

"По данному факту мы начали уголовное производство по части второй статьи 15, пункта первого части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Продолжается досудебное расследование", — добавил Мазуров.

Напомним, 1 апреля во Львове взорвалась граната РГН в многоквартирном доме. Сотрудники полиции возбудили дело по данному факту. 

Также мы писали, что в помещение апелляционного суда в Черновцах пытался пройти мужчина с гранатой. Он угрожал из-за приговора своему сыну. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, продолжаются следственные действия.

Добавим, 22 марта в столице в Подольском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.

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