У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув гранату в людей

Працівники поліції вилучають з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу. Фото: ГУ НП у Києві

У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити свою 33-річну знайому та її 37-річного товариша. Фігурант кинув гранату в людей.

Про це повідомляє ГУ НП у Києві.

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Деталі

Вчора ввечері, 15 квітня, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух. Внаслідок нього було травмовано двох людей.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, медичні працівники, профільні служби.

"Для розшуку та затримання зловмисника у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу", — розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.

Оперативники за допомоги аналітиків столичного главку встановили особу зловмисника. За силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали порушника за його місцем проживання. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.

Чоловік, який кинув гранату в людей. Фото: ГУ НП у Києві

"За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування", — додав Мазуров.

Нагадаємо, 1 квітня, у Львові вибухнула граната РГН в багатоквартирному будинку. Працівники поліції порушили справу за даним фактом.

Також ми писали, що до приміщення апеляційного суду у Чернівцях намагався пройти чоловік з гранатою. Він погрожував через вирок своєму сину. Наразі йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, тривають слідчі дії.

Додамо, 22 березня у столиці в Подільському районі прогримів вибух. За попередньою інформацією, в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці події.