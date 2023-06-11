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В Киеве задержали мужчину, который хотел угостить патрульных марихуаной

11 июня 2023 18:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве задержали мужчину, который хотел угостить патрульных марихуаной
Марихуана. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве патрульные задержали мужчину, предложившего им марихуану. Случилось это несколько дней назад по проспекту Шухевича.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Правоохранители остановили автомобиль KIA из-за нарушения правил дорожного движения. Однако при рассмотрении дела они заметили гражданина, который проходил неподалеку.

Он захотел вручить патрульным наркотики. Сначала полицейские удивились и подумали, что он шутит, однако решили переспросить, действительно ли у мужчины есть наркотические вещества.

"На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. Патрульные задержали его и вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", говорится в сообщении.

Когда его задержали, он успел сказать:

"Пацаны, я же по нормальному".

Как марихуана влияет на здоровье людей

Американские эксперты обеспокоены тем, что легализация марихуаны опережает исследование. Поскольку каннабис до сих пор является незаконным на федеральном уровне, было невероятно сложно провести адекватные исследования относительно его возможных опасностей и побочных эффектов.

Марихуана может вызвать тревогу, но дозировка имеет ключевое значение, поскольку было доказано, что небольшие количества помогают уменьшить тревогу.

"При прочих равных условиях, ТГК снижает тревожность в меньших дозах и повышает ее в больших. Такой эффект наблюдался в недавнем исследовании, в котором участники подвергались хорошо проверенной психосоциальной стрессовой задаче. Низкая доза ТГК (7,5 мг) уменьшала длительность негативных эмоций. Задача и оценка того, насколько угрожающим и сложным был стрессовый фактор, в противоположность этому, более высокая доза ТГК (12,5 мг) вызвала небольшое, но значительное повышение тревожности, негативного настроения и субъективного дистресса на начальном уровне до и во время выполнения психосоциальной стрессовой задачи", — сказала доктор философии Сьюзан А. Стоунер.

Напомним, ранее правоохранители задержали 46-летнего жителя Арциза, который выращивал и хранил значительное количество наркотического вещества в своем доме. За эти действия ему грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

 

 

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