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У Києві затримали чоловіка, який хотів пригостити патрульних марихуаною

11 червня 2023 18:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві затримали чоловіка, який хотів пригостити патрульних марихуаною
Марихуана. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві патрульні затримали чоловіка, який запропонував їм марихуану. Сталося це декілька днів тому на проспекті Шухевича.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Правоохоронці зупинили автомобіль KIA через порушення правил дорожнього руху. Проте під час розгляду справи вони помітили громадянина, який проходив неподалік.

Він захотів вручити патрульним наркотики. Спочатку поліцейські здивувалися та подумали, що він жартує, проте вирішили перепитати, чи дійсно чоловік має при собі наркотичні речовини. 

"На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин події", — йдеться у повідомленні. 

Коли його затримали, то він встиг сказати:

"Пацани, я ж по нормальному".

Як марихуана впливає на здоров'я людей

Американські експерти стурбовані тим, що легалізація марихуани випереджає дослідження. Оскільки канабіс досі є незаконним на федеральному рівні, було неймовірно складно провести адекватні дослідження щодо його можливих небезпек та побічних ефектів.

Марихуана може викликати тривогу, але дозування має ключове значення, оскільки було доведено, що невеликі кількості допомагають зменшити тривогу. 

"За інших рівних умов, ТГК знижує тривожність у менших дозах і підвищує її у більших. Такий ефект спостерігався в недавньому дослідженні, в якому учасники піддавалися добре перевіреному психосоціальному стресовому завданню. Низька доза ТГК (7,5 мг) зменшувала тривалість негативних емоційних реакцій на завдання та оцінку того, наскільки загрозливим і складним був стресовий фактор. На противагу цьому, вища доза ТГК (12,5 мг) викликала невелике, але значне підвищення тривожності, негативного настрою та суб'єктивного дистресу на початковому рівні до і під час виконання психосоціального стресового завдання", — сказала докторка філософії Сьюзан А. Стоунер.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 46-річного жителя Арциза, який вирощував та зберігав значну кількість наркотичної речовини у своєму будинку. За ці дії йому загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.

 

 

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