Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве задержали мужчину, который почти год травил свою гражданскую жену arrow

В Киеве задержали мужчину, который почти год травил свою гражданскую жену

31 июля 2024 11:54
Валерия Барановская - редактор
В Киеве мужчина отравил сожительницу ради денег и автомобиля
Прокуратура проводит следствие. Фото: Киевская городская прокуратура
Валерия Барановская - редактор

В Киеве мужчина подозревается в умышленном убийстве своей гражданской жены. Досудебное расследование выявило, что мужчина в течение длительного времени травил женщину. После смерти 60-летней киевлянки он пытался присвоить ее сбережения и имущество, в том числе автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 31 июля.

Читайте также:

В Киеве мужчину подозревают в отравлении жены

В Киеве женщина почти год болела и умерла в результате длительного отравления — в ее убийстве подозревают гражданского мужа.

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева 67-летнему мужчине выдвинули подозрение в умышленном убийстве своей 60-летней жены и незаконном завладении автомобилем.

В Киеве муж отравил жену
Проведение следствия по отравлению киевлянки. Фото: Киевская городская прокуратура

Известно, что киевлянка в последний год своей жизни тяжело болела — страдала отеками конечностей, выпадением волос и потерей аппетита. Она дважды проходила лечение в больницах, но ее состояние значительно ухудшалось по возвращении домой. Врачи диагностировали токсический гепатит, но не могли определить причину внезапной болезни.

"Перед смертью женщина фактически была прикована к постели. Во все это время рядом с ней был ее гражданский муж, с которым она прожила вместе более 20 лет", — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что после смерти женщины ее муж настаивал на том, чтобы вскрытие тела не производили, поскольку причиной смерти он называл длительную болезнь. Позже он пытался претендовать на ее имущество, но наследницей стала сестра умершей. Родные погибшей предположили, что к внезапной болезни и смерти может быть причастен гражданский муж киевлянки.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, которое добавляли в пищу. Досудебное расследование выявило, что мужчина в течение длительного времени травил женщину. После ее смерти он завладел ее сбережениями и автомобилем "Сузуки", заявив родственникам, что машина сгорела в Ирпене во время оккупации.

В Киеве задержали мужчину, который почти год травил свою гражданскую жену - фото 2
Химическое вещество, найденное во время расследования. Фото: Киевская городская прокуратура

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении должностному лицу одного из РТЦК и СП в Харькове. Его подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

Ранее мы писали, что Одесская областная прокуратура подтвердила и прекратила масштабную схему разворовывания бюджетных средств, выделенных для территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы.

Киев смерть убийство отравление прокуратура подозрение мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом