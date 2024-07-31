В Киеве мужчина отравил сожительницу ради денег и автомобиля

Прокуратура проводит следствие. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве мужчина подозревается в умышленном убийстве своей гражданской жены. Досудебное расследование выявило, что мужчина в течение длительного времени травил женщину. После смерти 60-летней киевлянки он пытался присвоить ее сбережения и имущество, в том числе автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 31 июля.

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В Киеве мужчину подозревают в отравлении жены

В Киеве женщина почти год болела и умерла в результате длительного отравления — в ее убийстве подозревают гражданского мужа.

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева 67-летнему мужчине выдвинули подозрение в умышленном убийстве своей 60-летней жены и незаконном завладении автомобилем.

Проведение следствия по отравлению киевлянки. Фото: Киевская городская прокуратура

Известно, что киевлянка в последний год своей жизни тяжело болела — страдала отеками конечностей, выпадением волос и потерей аппетита. Она дважды проходила лечение в больницах, но ее состояние значительно ухудшалось по возвращении домой. Врачи диагностировали токсический гепатит, но не могли определить причину внезапной болезни.

"Перед смертью женщина фактически была прикована к постели. Во все это время рядом с ней был ее гражданский муж, с которым она прожила вместе более 20 лет", — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что после смерти женщины ее муж настаивал на том, чтобы вскрытие тела не производили, поскольку причиной смерти он называл длительную болезнь. Позже он пытался претендовать на ее имущество, но наследницей стала сестра умершей. Родные погибшей предположили, что к внезапной болезни и смерти может быть причастен гражданский муж киевлянки.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, которое добавляли в пищу. Досудебное расследование выявило, что мужчина в течение длительного времени травил женщину. После ее смерти он завладел ее сбережениями и автомобилем "Сузуки", заявив родственникам, что машина сгорела в Ирпене во время оккупации.

Химическое вещество, найденное во время расследования. Фото: Киевская городская прокуратура

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении должностному лицу одного из РТЦК и СП в Харькове. Его подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

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