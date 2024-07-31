У Києві чоловік отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля

Прокуратура проводить слідство. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві чоловік підозрюється у навмисному вбивстві своєї цивільної дружини. Досудове розслідування виявило, що чоловік протягом тривалого часу труїв жінку. Після смерті 60-річної киянки він намагався привласнити її заощадження та майно, зокрема автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 31 липня.

Читайте також:

У Києві чоловіка підозрюють в отруєнні дружини

У Києві жінка майже рік хворіла та померла внаслідок тривалого отруєння – в її вбивстві підозрюють цивільного чоловіка

Під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури міста Києва 67-річному чоловікові висунули підозру у навмисному вбивстві своєї 60-річної дружини та незаконному заволодінні автомобілем.

Проведення слідства щодо отруєння киянки. Фото: Київська міська прокуратура

Відомо, що киянка останній рік свого життя тяжко хворіла — страждала від набряків кінцівок, випадіння волосся і втрати апетиту. Вона двічі проходила лікування в лікарнях, але її стан значно погіршувався після повернення додому. Лікарі діагностували токсичний гепатит, але не могли визначити причину раптової хвороби.

"Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка. У весь цей час поруч з нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом понад 20 років", — йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що після смерті жінки її чоловік наполягав на тому, щоб розтин тіла не робили, оскільки причиною смерті він називав тривалу хворобу. Пізніше він намагався претендувати на її майно, але спадкоємицею стала сестра померлої.Рідні загиблої припустили, що до раптової хвороби і смерті може бути причетний цивільний чоловік киянки.

Експертиза встановила, що причиною смерті стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку додавали в їжу. Досудове розслідування виявило, що чоловік протягом тривалого часу труїв жінку. Після її смерті він заволодів її заощадженнями та автомобілем "Сузукі", заявивши родичам, що машина згоріла в Ірпені під час окупації.

Хімічна речовина, яку знайшли під час розслідування. Фото: Київська міська прокуратура

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру посадовцю одного з РТЦК та СП у Харкові. Його підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Раніше ми писали, що Одеська обласна прокуратура підтвердила та припинила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.