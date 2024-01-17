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В Киеве задержали мужчину, который обокрал пенсионерку на вокзале

17 января 2024 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве задержали мужчину, который обокрал пенсионерку на вокзале
Полиция задержала фигуранта. Фото: Полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве мужчина обворовал пенсионерку в помещении железнодорожного вокзала. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника, его грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Отмечается, инцидент произошел ночью в помещении железнодорожного вокзала. Находившаяся там женщина заметила, что у нее исчезла сумка с документами и деньгами. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, которые оперативно приступили к поиску вора.

За час фигуранта удалось задержать. Им оказался 60-летний уроженец Запорожской области. Как выяснилось, он, находясь в помещении вокзала, заметил в зале ожидания женщину, которая уснула. Рядом с ней стояла сумка, которую он решил украсть.

Полиция изъяла у злоумышленника вещественные доказательства и сообщила о подозрении. Как известно, он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области Бродовский райсуд осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Добавим, на Львовщине будут судить 26-летнюю злоумышленницу , которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.

Киев
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