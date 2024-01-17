У Києві затримали чоловіка, який обікрав пенсіонерку на вокзалі

Поліція затримала фігуранта. Фото: Поліція Києва

У Києві чоловік обікрав пенсіонерку у приміщенні залізничного вокзалу. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника, його загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Зазначається, інцидент стався днями уночі у приміщенні залізничного вокзалу. Жінка, яка перебувала там, помітила, що у неї зникла сумка з документами та грошима. Потерпіла звернулася до правоохоронців, які оперативно розпочали пошук крадія.

Впродовж години фігуранта вдалося затримати. Ним виявився 60-річний уродженець Запорізької області. Як з'ясувалося, він, знаходячись у приміщенні вокзалу помітив у залі очікування жінку, яка заснула. Поряд із нею стояла сумка, яку він вирішив вкрасти.

Поліція вилучила у зловмисника речові докази та повідомила про підозру. Як відомо, він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.

Додамо, на на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень.