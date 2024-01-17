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У Києві затримали чоловіка, який обікрав пенсіонерку на вокзалі

17 січня 2024 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві затримали чоловіка, який обікрав пенсіонерку на вокзалі
Поліція затримала фігуранта. Фото: Поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві чоловік обікрав пенсіонерку у приміщенні залізничного вокзалу. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника, його загрожує до 8 років в'язниці. 

Про це повідомляє Поліція Києва

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Зазначається, інцидент стався днями уночі у приміщенні залізничного вокзалу. Жінка, яка перебувала там, помітила, що у неї зникла сумка з документами та грошима. Потерпіла звернулася до правоохоронців, які оперативно розпочали пошук крадія. 

Впродовж години фігуранта вдалося затримати. Ним виявився 60-річний уродженець Запорізької області. Як з'ясувалося, він,  знаходячись у приміщенні вокзалу помітив у залі очікування жінку, яка заснула. Поряд із нею стояла сумка, яку він вирішив вкрасти. 

Поліція вилучила у зловмисника речові докази та повідомила про підозру. Як відомо, він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Йому загрожує до 8 років в'язниці. 

Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі. 

Додамо, на на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень. 

Київ
крадіжка
поліція
жінки
вокзали
потяг

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