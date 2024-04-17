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В Киеве задержали дельца, купившего через Telegram 2 кг психотропов для дальнейшего сбыта

17 апреля 2024 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве задержали дельца, купившего через Telegram 2 кг психотропов для дальнейшего сбыта
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве задержали 21-летнего парня, который приобрел через мессенджер Telegram почти 2 килограмма психотропов PVP. Молодому человеку сообщили о подозрении.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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"Злоумышленник через Телеграмм договаривался о покупке психотропных веществ PVP и забирал заказ через почтоматы", — написали в прокуратуре, говоря о незаконной деятельности парня.

Отмечается, что фигуранта задержали на горячем во время получения им очередной посылки с психотропами. Это произошло в Днепровском районе столицы. Во время задержания у него изъяли коробку с четырьмя пакетами, у которых было психотропное вещество PVP, весом более 2 килограммов.

В Киеве задержали наркоторговца
Задержанный фигурант. Фото: Киевская городская прокуратура
В Киеве задержали наркоторговца
Психотропы. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, полиция разоблачила одессита, который прятал наркотические вещества в автомобиле.

Ранее сообщалось, что две жительницы Одесщины придумали схему, по которой они сбывали психотропы на территории города Болград. Сообщниц задержали правоохранители и сообщили о подозрении в преступлении.

Киев
наркотики
украинцы
Украина
наркоторговля

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