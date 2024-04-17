У Києві затримали ділка, який придбав через Telegram два кг психотропів для подальшого збуту
У Києві затримали 21-річного хлопця, який придбав через месенджер Telegram майже 2 кілограми психотропів PVP. Молодику повідомили про підозру.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Що відомо про інцидент
"Зловмисник через Телеграм домовлявся про купівлю психотропних речовини PVP та забирав замовлення через поштомати", — написали у прокуратурі, говорячи про незаконну діяльність хлопця.
Зазначається, що фігуранта затримали на гарячому під час отримання ним чергової посилки з психотропами. Це сталося у Дніпровському районі столиці. Під час затримання у нього вилучили коробку з чотирма пакунками, у яких була психотропна речовина PVP, вагою понад 2 кілограми.
Нагадаємо, поліція викрила одесита, який ховав наркотичні речовини у автівці.
Раніше ми повідомляли, що дві жителькі Одещини вигадали схему, за якою вони збували психотропи на території міста Болград. Спільниць затримали правоохоронці та повідомили про підозру у злочині.
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