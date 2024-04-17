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У Києві затримали ділка, який придбав через Telegram два кг психотропів для подальшого збуту

17 квітня 2024 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві затримали ділка, який придбав через Telegram два кг психотропів для подальшого збуту
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві затримали 21-річного хлопця, який придбав через месенджер Telegram майже 2 кілограми психотропів PVP. Молодику повідомили про підозру. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

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"Зловмисник через Телеграм домовлявся про купівлю психотропних речовини PVP та забирав замовлення через поштомати", — написали у прокуратурі, говорячи про незаконну діяльність хлопця. 

Зазначається, що фігуранта затримали на гарячому під час отримання ним чергової посилки з психотропами. Це сталося у Дніпровському районі столиці. Під час затримання у нього вилучили коробку з чотирма пакунками, у яких була психотропна речовина PVP, вагою понад 2 кілограми. 

У Києві затримали наркоторговця
Затриманий фігурант. Фото: Київська міська прокуратура
У Києві затримали наркоторговця
Психотропи. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, поліція викрила одесита, який ховав наркотичні речовини у автівці. 

Раніше ми повідомляли, що дві жителькі Одещини вигадали схему, за якою вони збували психотропи на території міста Болград. Спільниць затримали правоохоронці та повідомили про підозру у злочині.

Київ
наркотики
українці
Україна
наркоторгівля

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