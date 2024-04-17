У Києві затримали ділка, який придбав через Telegram два кг психотропів для подальшого збуту

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві затримали 21-річного хлопця, який придбав через месенджер Telegram майже 2 кілограми психотропів PVP. Молодику повідомили про підозру.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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"Зловмисник через Телеграм домовлявся про купівлю психотропних речовини PVP та забирав замовлення через поштомати", — написали у прокуратурі, говорячи про незаконну діяльність хлопця.

Зазначається, що фігуранта затримали на гарячому під час отримання ним чергової посилки з психотропами. Це сталося у Дніпровському районі столиці. Під час затримання у нього вилучили коробку з чотирма пакунками, у яких була психотропна речовина PVP, вагою понад 2 кілограми.

Затриманий фігурант. Фото: Київська міська прокуратура

Психотропи. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, поліція викрила одесита, який ховав наркотичні речовини у автівці.

Раніше ми повідомляли, що дві жителькі Одещини вигадали схему, за якою вони збували психотропи на території міста Болград. Спільниць затримали правоохоронці та повідомили про підозру у злочині.