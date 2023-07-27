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В Киеве задержали делка, выдавшего себя доверенным лицом в сервисном центре МВД

27 июля 2023 12:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве задержали делка, выдавшего себя доверенным лицом в сервисном центре МВД
Сервисный центр МВД в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве 33-летний киевлянин получил подозрение за то, что выдавал себя доверенным лицом из сервисного центра МВД. Мужчина предлагал водителям незаконно ускорить процедуру регистрации транспортного средства.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, задержанный предлагал лицам, желающим ускорить регистрацию транспортного средства, оказать влияние на работников одного из территориальных сервисных центров столицы.

Такая процедура обошлась в три тысячи гривен.

После задержания у мужчины обнаружили и изъяли доказательства его преступной деятельности.

В Киеве задержали делка, выдавшего себя доверенным лицом в сервисном центре МВД. Киевская городская прокуратура

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что экснардеп запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене   за ведение информационно-взрывной деятельности против Украины. Ему "светит" от 12 до 15 лет лишения свободы.

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