Сервісний центр МВС у Києві. Фото: google.com

У Києві 33-річний киянин отримав підозру за те, що видавав себе довіреною особою з сервісного центру МВС. Чоловік пропонував водіям незаконно пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, затриманий пропонував особам, які хотіли пришвидшити реєстрацію транспортного засобу, здійснити вплив на працівників одного з територіальних сервісних центрів столиці.

Така процедура коштувала три тисячі гривень.

Після затримання у чоловіка виявили а вилучили докази його злочинної діяльності.

У Києві затримали ділка, який видав себе довіреною особою в сервісному центрі МВС. Київська міська прокуратура

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екснардеп забороненої проросійської партії та колишній власник одного із телеканалів отримав підозру в державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України. Йому "світить" від 12 до 15 років позбавлення волі.