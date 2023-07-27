У Києві затримали ділка, який видав себе довіреною особою в сервісному центрі МВС
У Києві 33-річний киянин отримав підозру за те, що видавав себе довіреною особою з сервісного центру МВС. Чоловік пропонував водіям незаконно пришвидшити процедуру реєстрації транспортного засобу.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, затриманий пропонував особам, які хотіли пришвидшити реєстрацію транспортного засобу, здійснити вплив на працівників одного з територіальних сервісних центрів столиці.
Така процедура коштувала три тисячі гривень.
Після затримання у чоловіка виявили а вилучили докази його злочинної діяльності.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
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