В Киеве задержан аферист, якобы переоформлявший автомобили

Задержание афериста в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который якобы ставил на военный учет автомобили и брал с владельцев по 15 тысяч гривен. Мошенник предоставлял владельцам авто фальшивые справки.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 6 июня.

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Сообщено о подозрении 65-летнему посреднику, что за деньги помогал юридическим лицам переоформить автомобили, предоставляя фальшивые справки о нахождении этих транспортных средств на военном учете.

Кроме того, доложено о подозрении администратору территориального сервисного центра МВД, который незаконно предоставил этому посреднику информацию с ограниченным доступом из "Информационного портала Национальной полиции Украины".

Досудебное расследование установило, что аферист помог "переоформить" одному владельцу два автомобиля и якобы поставить их на военный учет. Также он передал автовладельцу две поддельные справки.

"Также было установлено, что подозреваемый получал от одного из администраторов сервисного центра МВД информацию о привлечении лица к административной ответственности. Администратор сделал три запроса к системе под своим логином, а затем незаконно передал эти данные. Таким образом он допустил утечку служебной информации", — написали в прокуратуре.

Напомним, 5 июня во Львове суд признал виновными двух переселенцев, которые выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели скрыться за границу.

Ранее киберполиция разоблачила мошенника, который обманывал военнослужащих и выдурил у них более 30 тысяч гривен.