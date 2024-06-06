Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве задержали дельца, который якобы переоформлял авто — брал недешево arrow

В Киеве задержали дельца, который якобы переоформлял авто — брал недешево

6 июня 2024 15:18
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Киеве задержан аферист, якобы переоформлявший автомобили
Задержание афериста в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который якобы ставил на военный учет автомобили и брал с владельцев по 15 тысяч гривен. Мошенник предоставлял владельцам авто фальшивые справки.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Как мошенник обманывал автовладельцев в Киеве

Сообщено о подозрении 65-летнему посреднику, что за деньги помогал юридическим лицам переоформить автомобили, предоставляя фальшивые справки о нахождении этих транспортных средств на военном учете.

Кроме того, доложено о подозрении администратору территориального сервисного центра МВД, который незаконно предоставил этому посреднику информацию с ограниченным доступом из "Информационного портала Национальной полиции Украины".

Досудебное расследование установило, что аферист помог "переоформить" одному владельцу два автомобиля и якобы поставить их на военный учет. Также он передал автовладельцу две поддельные справки.

"Также было установлено, что подозреваемый получал от одного из администраторов сервисного центра МВД информацию о привлечении лица к административной ответственности. Администратор сделал три запроса к системе под своим логином, а затем незаконно передал эти данные. Таким образом он допустил утечку служебной информации", — написали в прокуратуре.

Напомним, 5 июня во Львове суд признал виновными двух переселенцев, которые выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели скрыться за границу.

Ранее киберполиция разоблачила мошенника, который обманывал военнослужащих и выдурил у них более 30 тысяч гривен.

Украина
Киев
прокуратура
мошенничество
авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня