У Києві затримали афериста, який нібито переоформлював автомобілі

Затримання афериста в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який нібито ставив на військовий облік автомобілі та брав з власників по 15 тисяч гривень. Шахрай надавав власникам авто фальшиві довідки.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 6 червня.

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Повідомлено про підозру 65-річному посереднику, що за гроші допомагав юридичним особам переоформити автомобілі, надаючи фальшиві довідки про перебування цих транспортних засобів на військовому обліку.

Крім того, повідомлено про підозру адміністратору територіального сервісного центру МВС, який незаконно надав цьому посереднику інформацію з обмеженим доступом з "Інформаційного порталу Національної поліції України.

Досудове розслідування встановило, що аферист допоміг "переоформити" одному власнику два автомобілі і нібито поставити їх на військовий облік. Також він передав автовласнику дві підроблені довідки.

"Також було встановлено, що підозрюваний отримував від одного з адміністраторів сервісного центру МВС інформацію щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Адміністратор зробив три запити до системи під своїм логіном, а потім незаконно передав ці дані. Таким чином він допустив витік службової інформації", — написали у прокуратурі.

Нагадаємо, 5 червня у Львові суд визнав винними двох переселенців, які виманювали гроші у військовозобов’язаних, що хотіли втекти за кордон.

Раніше кіберполіція викрила шахрая, який обманював військовослужбовців та видурив у них більше 30 тисяч гривень.